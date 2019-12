Malhação: Toda Forma de Amar

Rui paga Leila para afastar Filipe de Rita. Todos procuram por Anjinha. Anjinha tem seu celular roubado. Leila beija Filipe, e Beto e Meg veem. Marquinhos, Diego e Nanda se preparam para a gravação do clipe. Meg conta a Guga que Regina lhe ofereceu ajuda. Max afirma a Regina que prefere se manter afastado de Guga. Marco se desespera ao não encontrar Anjinha, que arma para embarcar para a Bahia. A mãe de Marquinhos interrompe a gravação do clipe de Nanda. Cida desconfia da origem do dinheiro de Leila. Cléber liga para Marco, preocupado com Anjinha. César proíbe as investigações de Jaqueline. Guga anuncia a Max que Rafael não terá seu sobrenome. Marco resgata Anjinha, que decide fazer greve de fome.

Éramos Seis

A família de Lola fica penalizada com a possibilidade de demitir Durvalina. Virgulino percebe a afeição de Afonso por Lola. Emília garante a Higino que descobrirá com quem Adelaide se encontra. Lili anuncia que fará um jantar especial para Julinho. Karine incentiva Soraia a convidar Julinho para o jantar de Assad. Carlos confessa a Marcelo que não para de pensar em Inês. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e confidencia a Tião que sairá com Adelaide novamente. Maria comenta com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação a Neves. Higino alerta Adelaide, que percebe que está sendo seguida por Gusmões. Alfredo se chateia quando Adelaide não aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulino ajuda Lili com o jantar para Julinho. Assad pressiona Julinho a comparecer à sua casa. Lola confessa a Durvalina que terá de demiti-la.

Bom Sucesso

Elias age como se fizesse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha. Marcos se preocupa quando Gabriela lhe pede que não deixe Elias sozinho com Paloma. Yuri decide dar uma nova chance para Gisele. Elias fica interessado no dinheiro de Marcos. Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Tonho e Lulu reconhecem que o casamento deles acabou. Paloma deixa Alice e Peter com Lulu. Elias cobra dinheiro a Paloma para doar sangue a Gabriela.

Amor de Mãe

Lurdes respira aliviada ao constatar que Sandro está vivo. Miguel questiona Davi sobre Amanda. Durval conta que encontrou um novo médico para avaliar o caso de Thelma. Para despistar Álvaro, Davi assume a responsabilidade sobre incêndio em seu galpão. Raul considera conversar com Davi. Sandro confessa a Lurdes que não quer mais fugir da polícia. Lurdes prepara o almoço em sua casa. Thelma se surpreende por Danilo querer acompanhá-la à casa de Thelma. Brenda flagra Magno e Betina juntos. Lurdes vê Danilo com Camila, e os dois pedem segredo sobre seu namoro. Todos na casa de Lurdes gostam de Raul. Davi e Amanda ficam juntos. Ryan vende seu violão para comprar uma nova raquete de tênis para Marina. Alguns meses se passam. Sandro deixa a prisão.