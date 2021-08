Malhação Sonhos

Duca se desculpa com Bianca, mas a menina afirma que o namoro dos dois chegou ao fim. Nando, Delma, Robson e os integrantes da banda são obrigados a dormir em uma igreja até que a van seja consertada. Wallace e Sol conseguem fazer com que Simplício confesse o crime. Sol e Wallace ficam juntos, e o menino se preocupa com BB. Duca e Nat pensam um no outro. Bete é libertada da cadeia. Um policial revela a Heideguer que o delegado tem provas de que Lobão atropelou Alan.



Nos Tempos do Imperador

Tonico expulsa todos os convidados do casamento. Cândida e Olu convidam Samuel para morar com eles. Luísa conhece Isabel e Leopoldina, e Pedro se encanta ainda mais pela Condessa. Eudoro manda queimar tudo que era de Pilar, e Dolores se desespera. Thereza não gosta das novas regras impostas por Luísa. Luísa conversa com Eugênio sobre seus planos para a família real. Pilar chega à casa de Luísa e encontra Samuel.



Pega Pega

Antônia repreende Nelito e Pedrinho por terem descartado a torta. Agnaldo conta a Malagueta que seu plano deu certo. Júlio assiste à entrevista de Siqueira, que revela que Antônia recebeu uma ameaça. Malagueta conta a Eric que Luiza tem dormido todas as noites em um quarto de funcionários do hotel. Malagueta avisa a Júlio que devolver dinheiro é mais difícil que roubar. Douglas avisa a Eric que Bebeth não está bem. Bebeth concorda em se tratar com Mathias. Júlio briga com Sandra Helena. Eric decide falar com Pedrinho sobre Luiza. Luiza avisa a Maria Pia que está morando com Eric.



Império

Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do novo ataque de Téo a José Alfredo. José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias contra Téo. Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta com Antoninho sobre o estado de Jurema. Cora decide contar sua história para Téo. Jonas avisa a Orville que o colecionador argentino quer negociar os quadros de Salvador. José Alfredo se lembra da noite em que Sebastião morreu. José Alfredo pede para Maria Marta convidar Maurílio para ir à sua casa. Um policial procura pelo Comendador na mansão. A joalheria Império é invadida por fiscais. José Alfredo observa o líquido esverdeado no vidro. José Alfredo ataca Maurílio epassa mal.