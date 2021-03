Malhação: Sonhos

Lucrécia humilha Jade. Mari se recupera, e Jeff decide levá-la para casa. Sol tenta acabar com o encontro entre Wallace e Bárbara. Mari confessa para Jeff que pode estar grávida. Gael acaba com a festa. Karina discute com Bianca. Wallace faz uma declaração para Sol. Sol comenta com Wallace que acha que Mari está grávida. Pedro diz a Marcelo que precisa conseguir dinheiro para gravar o CD demo da banda. Dalva diz a Duca e Bianca que acha que Karina e Pedro são apaixonados um pelo outro. Jeff procura Mari. Mari faz um teste de gravidez.

A Vida da Gente

Vitória é simpática com Alice e a convida para almoçar. Cris reclama de ter que sair com Jonas. Marcos discute mais uma vez com a esposa em casa. Ana se esforça no treino de tênis, mas não consegue satisfazer sua treinadora. Laudelino comenta com Iná que colocou Wilson para tomar conta de sua oficina. Felipe convida Manuela para ver seu show. Laudelino não gosta de Wilson ter mexido em suas ferramentas. Vitória e Alice se encontram para almoçar. Iná combina com Josias uma forma para que Moema possa ir ao baile. Alice fica revoltada quando Vitória diz que não quer que ela conheça sua família. Ana se irrita ao saber que Eva colocou Júlia em uma creche. Manuela fica com a sobrinha enquanto a irmã vai se encontrar com Rodrigo.

Haja Coração

Tancinha revela a Apolo que Beto armou contra os dois. Beto diz a Apolo que ele deveria se casar com Tancinha. Angelina provoca Penélope. Tancinha decide se casar com Beto por causa de Bia. Agilson e Leozinho reconhecem Lucrécia e Fedora. Nair avisa a Apolo que ele precisa manter distância de Tancinha. Tancinha e Beto se casam. Bruna engana Giovanni e o sequestra. Agilson e Leozinho sentem falta de Lucrécia e Fedora. Tancinha e Beto ficam em quartos separados no hotel. Tancinha sofre pensando em Apolo. Penélope tenta consolar Beto. Tamara volta mais cedo de viagem e surpreende Apolo. Beto tenta conversar com Tancinha. Camila estranha o sumiço de Giovanni. Giovanni descobre que foi sequestrado por Bruna.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo da novela A Força do Querer.