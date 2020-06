Malhação: Viva a Diferença

Roney chega com Tato e Bóris para ajudar Dóris e Josefina. Lica atrapalha o clima romântico entre Luís e Marta. Benê tem medo de dormir fora de sua casa, e Keyla tenta acalmar a amiga. Dóris e Josefina marcam uma reunião com pais e alunos para recuperar a escola. Lica, Tina e outros alunos organizam uma manifestação contra a implementação das catracas e da cerca elétrica. Josefina convence os alunos a ajudar na limpeza da escola. Clara encontra Lica, Samantha e MB com os apitos escondidos. Dóris pede demissão.

Novo Mundo

Joaquim teme pela vida de Anna e conta para Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando e Diara lembram seu primeiro encontro e Wolfgang se incomoda. Thomas apresenta Sebastião para Anna como seu sócio. Leopoldina cuida de Dom Pedro e os dois se amam. Thomas insinua que o pai de Anna está vivo e Liu ouve a conversa. Piatã avisa a Jacira que não pode ficar com ela. Ferdinando entrega a carta de Piatã para Anna. Narcisa percebe que a amante de Dom Pedro mora no Solar. Joaquim descobre que não é pai de Quinzinho.

Totalmente Demais

Eliza comenta com Stelinha que está com raiva de Jonatas. Eliza discute com Leila e acusa a estagiária de estar interessada em Jonatas. Eliza usa a raiva que sente de Leila e tem um ótimo desempenho em seu ensaio fotográfico. Carolina se incomoda com o sucesso de Eliza. Zé Pedro avisa a Fabinho que seu julgamento está próximo. Arthur descobre que Jojô simulou uma doença.

Fina Estampa

Quinzé ameaça fugir com Quinzinho para afastar Teodora do menino. Tereza Cristina avisa a Renê que o jantar oferecido para Alexandre será no mesmo dia da festa de Griselda. Letícia pede para Juan adiar o casamento. Pereirinha pega dinheiro com Tereza Cristina. Zuleika marca uma consulta para Wallace. Teodora busca Quinzinho na casa de Griselda.