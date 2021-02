Malhação: Sonhos

Duca e Bianca combinam de namorar às escondidas. Gael beija Dandara, e Bianca vê. João tenta tirar satisfações com Dandara, que o repreende. Sol tenta convencer Jeff a estudar na Ribalta, mas Lincoln encerra o assunto. Lucrécia e Edgard insinuam para Nando que Gael pode ter roubado sua guitarra. Nando invade a academia à procura de sua guitarra. Delma incentiva Dandara a dar uma chance para Gael. Gael descobre a guitarra de Nando escondida entre seus troféus. Duca afirma que precisa conversar com Karina.

Flor do Caribe

Os tenentes expulsam Alberto da frente da casa de Cassiano. Doralice parte com Beatriz e deixa um bilhete de despedida para Quirino. Manolo tranquiliza Samuel, dizendo que Aurora chegará logo em Vila dos Ventos. Alberto ameaça Dionísio, que acaba mantendo o neto no cargo de vice-presidente do Grupo. Cassiano oferece o Flor do Caribe para Bibiana e Donato comemorarem o aniversário de 15 anos de Marizé. A Samuca percebe que Alberto está fora de si e liga para Cassiano.

Haja Coração

Leozinho sugere sabotar a cantina de Tancinha. Beto fala com Henrique sobre seu retorno à Peripécia. Agilson é rude com Aparício e Dinalda na frente de Rebeca. Fedora e Leozinho entram na cantina de Tancinha disfarçados, mas a patricinha é descoberta. Rebeca decide sair de casa com Aparício. Safira tem um plano para conquistar Agilson. Rebeca e Aparício se beijam. Apolo conversa com um advogado sobre a adoção de Carol e seus irmãos. Márcia vai à casa de Afonso com duas assistentes sociais. Giovanni surpreende Camila.

A Força do Querer

Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. Elvira prepara sua armadilha para Solange/Irene com a ajuda de Kikito. Caio descobre a data em que Rubinho e Bibi planejam fugir. Bibi questiona Rubinho sobre Carine. Dantas alerta Silvana sobre os cheques furtados da empresa e desconfia de Nonato. Ruy decide comprar a casa de Nazaré para afrontar Zeca. Nazaré, Abel e Zeca se desesperam com o aviso de despejo. Mira marca um encontro com Elvira em nome de Irene. Eugênio pede ajuda a Ruy e Ivan para falar com Joyce. Nazaré descobre que Ruy é o comprador de sua casa. Eugênio confirma a Joyce a paternidade do bebê de Irene.