Malhação: Viva a Diferença

Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen se prepara para seu primeiro dia no Colégio Grupo e é recebida por Lica e Tina. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen. Luís e Marta falam sobre a possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.

Flor do Caribe

Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano fazia parte de uma quadrilha internacional de traficantes. Donato aceita assumir a culpa pelo acidente do casal de turistas no lugar de Hélio. Cassiano fica preso em um desabamento na mina. Quirino ajuda Samuel, que passa mal ao receber uma carta da Alemanha. Dom Rafael ordena aos capangas que procurem por Cassiano na mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a Quirino sobre a morte de Cassiano. Ester pede a Alberto que preserve a boa imagem de Cassiano, não contando o que aconteceu no Caribe. Olívia tem um mau pressentimento ao ver a expressão de Ester e Alberto.

Totalmente Demais

Lili garante a Rafael que o relacionamento dos dois terminou. Lili decide reatar seu casamento com Germano. Leila cuida de Rafael. Hugo se declara a Gilda e os dois se beijam. Carlinhos sente ciúmes ao ver Hugo beijando sua mãe. Florisval tenta convencer Jacira a não abandonar Janaína. Leila encontra Carolina e afirma que provará que foi a jornalista quem enviou as fotos de Eliza e Rafael para Lorena.

Fina Estampa

Ferdinad avisa a Tereza Cristina que o celular dele está grampeado. Tereza Cristina planeja o próprio futuro. Crô avisa que Marilda deve cumprir aviso prévio na mansão Velmont. Griselda arma contra Tereza Cristina. Quinzé observa Teodora com Quinzinho. Baltazar enfrenta Pezão e discute com Celeste, que o expulsa de casa. Enzo e Danielle se declaram um ao outro. Mirna analisa o ensaio fotográfico de Enzo. Tereza Cristina dispensa Pereirinha. Solange consola Celeste. Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro segredo sobre a origem dela ainda não foi revelado e faz uma nova chantagem à sobrinha.

