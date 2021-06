Malhação: Sonhos

Cobra não aceita o convite de Gael. Bianca pensa em Henrique. Duca beija Bianca e se surpreende com a atitude da menina. Passam-se três meses. Pedro pensa em dar um presente de aniversário de namoro para Karina. Jeff enfrenta Lincoln para poder dançar. Karina se irrita por não poder se inscrever em uma competição. Lobão avisa que Cobra disputará o grau preto, representando a Khan, na academia de Gael. Pedro não consegue fazer sua surpresa para Karina. Jade descobre que Lucrécia está careca.

A Vida da Gente

Lourenço vai embora sem ser visto. Lorena visita Laudelino no hospital. Lúcio convida Ana para viajar e ela aceita. Mariano fica impressionado com Vitória. Wilson encontra-se com Aurélia, mas não consegue terminar o namoro com ela. Ana e Lúcio chegam à pousada. Lúcio diz para Ana que a ama. Rodrigo vê Ana e Lúcio se beijando.

Salve-se Quem Puder

Emir diz a Helena que é preciso esperar Téo acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael um áudio de Kyra confessando que traiu o ex-namorado. Luna conta a Alejandro que Téo salvou sua vida no México. Alejandro se declara para Luna e conta que continua apaixonado por ela. Dominique tortura Ivo, para que ele revele o que sabe sobre as testemunhas. Renzo confessa a Alexia/Josimara que está apaixonado e pergunta à secretária se existe alguma chance de os dois ficarem juntos. Alejandro leva Luna ao restaurante em que Mário trabalha como chef. A jovem observa o pai escondida e se emociona. Edu avisa a Dominique que, durante a perseguição, o carro de Ivo caiu em uma ribanceira. Téo fica desesperado ao acordar e não sentir as pernas.

Império

Merival declara para Maria Marta e seus filhos que o exame de DNA foi forjado. Cristina e José Alfredo constatam que Cora é a responsável pela falsificação do exame. Cora consegue convencer Fernando a abrir um processo contra José Alfredo. Magnólia e Severo visitam Maria Isis. Maria Marta e João Lucas pressionam Téo com ameaças a fim de descobrir quem lhe entregou o falso teste de DNA. Tuane pede que Elivaldo a ajude. Juliane dá um fora em Orville. Cora se nega a falar com Magnólia. Cristina e José Alfredo encontram Maria Marta na casa de Cora e ficam surpresos.