Malhação: Viva a Diferença

Anderson passa mal, e Nena pede que Ellen se afaste. Ellen conta a Tina que Anderson recuperou sua memória. Dóris orienta K2 a revelar a suposta gravidez para sua mãe, e a menina fica apreensiva. Roney permite que Gabriel passe uma temporada em sua casa. K2 teme ser alvo de piadas na escola. Ernesto torce o pé e Nena cuida do professor. Juca comenta com Benê que pensa em conseguir um trabalho. K2 pressiona Tato para ficar com ela. Malu pergunta a Clara se Lica e Samantha estão namorando. Tina decide sair de casa.

Flor do Caribe

Cassiano apoia o namoro de Taís com Mantovani. Ester se emociona com declaração que recebe de Cassiano. Cristal decide ir para Vila dos Ventos. Mila desmarca seu encontro com Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escondida e manda Candinho e Lino a trazerem de volta. Mantovani e Taís se beijam. Juliano pede Natália em casamento, e Doralice fica arrasada. Quirino tenta convencer Doralice a aceitar o casamento de Juliano e Natália. Ester encontra a chave do elevador e fica horrorizada com o que vê no esconderijo.

Haja Coração

Rebeca não acredita que Aparício seja o presidente do Grand Bazzar. Pedro confronta Aparício. Bruna consegue manipular Camila. Felipe flerta com Shirlei. Pedro é preso por corrupção, antes de consumar seu casamento com Rebeca. Adriana propõe que Apolo vá para os Estados Unidos, e Nair e Adônis o incentivam. Aparício tem um pesadelo com Teodora. Na ilha, Teodora e Tarzan se beijam. Camila pede que Agilson interrompa a investigação contra Giovanni. Fedora tem seu perfil suspenso na rede social. Adônis consegue dinheiro com suas apostas clandestinas. Adriana questiona Apolo sobre sua proposta.

A Força do Querer

Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu relacionamento com Irene. Bibi se sente obrigada a ficar no baile. Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio. Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce aceita conversar com Eugênio. Bibi fica intimidada com o ambiente do baile na comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha. Eugênio decide escrever uma carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene e encontra pertences de Eugênio.