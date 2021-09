Malhação: Sonhos

Karina consegue se soltar e deixa o banheiro, ignorando os pedidos de Pedro. Gael e Bianca tentam convencer Karina a voltar para a casa, mas a menina se revolta e afirma que ficará com Lobão. Delma repreende a atitude de Pedro. Lobão discute com Nat. Karina conta sobre a atitude do ex namorado para Cobra, que afirma à menina que Pedro a ama de verdade. Duca confessa a Dalva que tem um caso com Nat. Roberta se declara a Marcelo. Jade tem um plano para ajudar Pedro a reconquistar Karina. Lobão encontra o casaco de Duca na casa de Nat.

Nos Tempos do Imperador

Tonico enfrenta Samuel e afirma que se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de Luísa para encontrar Dolores. Lota e Batista reencontram Lupita, que os leva até o cassino de Quinzinho. Tonico provoca Luísa por conta de Samuel. Dolores e Pilar se reencontram. Guebo promete a Samuel que estudará. Lurdes lembra de Tonico e conta a Pedro sobre o episódio que ocorreu na infância dos dois. Pedro agride Tonico.

Pegada-Pega

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a versão do roubo contada por Júlio. Luiza conta a Douglas que marcou um encontro com um vizinho de Eric e Mirella. Timóteo coloca um sonífero no licor de Prazeres. Júlio procura Antônia, e Domênico se enfurece. Luiza questiona Hermes sobre o relacionamento de Eric com Mirella. Eric pergunta a Malagueta sobre seu envolvimento com Júlio e Agnaldo. Maria Pia retorna com novo visual, e Lígia, Athaíde e Madalena se surpreendem.

Império

Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho sugere que José Alfredo faça uma viagem. O Comendador fala pra Josué que irá com ele para São João Del Rey. Cristina diz à Jurema que vai ao Monte Roraima. Jurema vasculha o quarto de Cora em busca de pistas sobre Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro discute com outros presos. José Pedro é solto. Téo comemora o sucesso de seu blog. Luigi briga com Felipe no restaurante. Maria Marta alfineta Maurílio. Xana e Naná conversam sobre Luciano. Salvador pede a Orville para conhecer o depósito dos quadros. Helena desconfia do leilão das obras de Salvador. Marisa diz a Josué que vai sentir saudades quando ele viajar. José Alfredo termina de arrumar as malas. Cristina se despede da família antes da viagem. Cora flagra José Alfredo saindo do bar do Manoel.