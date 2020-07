Malhação: Viva a Diferença

Keyla se preocupa com Tato. A professora de matemática sugere que Ellen seja a representante do colégio nas olimpíadas. Felipe sente ciúmes de MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a ele por que saiu da casa de Roney. Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem criar um canal para lançar o clipe da banda na internet. Guto insiste para Benê não parar de tocar piano. MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijando. Samantha convence Clara a voltar para o galpão, e Lica e Benê não gostam. Benê não gosta de ver Clara perto de Guto. Samantha se insinua para Anderson, e Tina se irrita. Keyla se entristece por Tato e Deco não falarem com ela. Tato enfrenta Aldo.

Novo Mundo

Domitila pede que Rosa avise a Dom Pedro sobre o ataque. Dom Pedro decide dar um título de nobreza a Domitila. Greta pede para Ferdinando acompanhá-la a um passeio pela mata. Germana se insinua para Hugo. Anna reclama com Olinto de ter que abandonar sua vida por causa de Thomas. Piatã faz um ritual de cura com Tibiriçá. Elvira se disfarça e vai à taberna encontrar Hugo. Sebastião decide fazer o casamento de Cecília em sua casa e Libério se desespera. Wolfgang duvida da paternidade do filho de Diara. Anna tem um mau pressentimento. Olinto vê Thomas se aproximar com os soldados e avisa a Joaquim.

Totalmente Demais

Arthur se oferece para emprestar dinheiro a Gilda. Lu vê Rafael e Lili juntos e ofende o casal. Lili expulsa Germano de sua casa, depois que o ex-marido confessa que a traiu com Gilda. Eliza comenta com a mãe que gostou de beijar Arthur. Eliza chora ao ouvir Maurice incentivar Arthur a apenas se divertir com ela. Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra uma conversa entre Natasha, Carolina e Daniele, que comentam que Arthur deseja ter todas as mulheres à sua disposição.

Fina Estampa

Danielle tenta convencer Glória a não contar para Beatriz que ela é a mãe biológica da filha de Esther. Griselda revela a Pereirinha que Tereza Cristina tentou matar Amália. Tereza Cristina descobre quem é a verdadeira investidora do Brasileiríssimo. Glória conta para Edvaldo sobre a filha biológica que Beatriz teve com Guilherme. Antenor fala para Griselda que Tereza Cristina possui um grande segredo. Griselda afirma a Renê que precisa descobrir o segredo de Tereza Cristina.