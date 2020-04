Malhação: Viva a Diferença

Keyla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem com os pezinhos de Tonico, e Keyla se emociona. Lica e Benê organizam a “Balada do Bebê”. Keyla mostra para Lica, Benê, Ellen e Tina o galpão de Roney. Lica procura Clara e descobre que Malu está namorando Edgar. Keyla é rude com Tato. Benê toca a música de Roney no galpão.

Novo Mundo

Anna se esquiva de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha.

Totalmente Demais

Eliza leve um susto ao se deparar com Jonatas. Aparecida aconselha Arthur a cuidar melhor de Jojô. Gilda mente para Dino e penhora o colar que o pai de Eliza lhe deu como garantia de um empréstimo. Germano avisa a Fabinho que precisa saber o valor do projeto de despoluição do rio para avaliar se pode executá-lo. Florisval tem a impressão de ver Jonatas trabalhando nas ruas. Eliza vende flores em um restaurante e se depara com Arthur e Carolina. Na frente de Eliza, Arthur aposta com Carolina que pode transformar a menina na Garota Totalmente Demais.

Fina Estampa

Antenor parte, e Griselda sofre. Griselda não percebe quando o comprovante de seu jogo de loteria cai no chão do quarto de Antenor. Wallace se sente mal durante um treino. Amália e Quinzé tentam convencer Griselda a voltar atrás na decisão sobre o irmão. Quinzinho guarda no bolso o comprovante do jogo de loteria. Patrícia procura Antenor, que beija a moça. Wallace comenta com Teodora sobre o mal-estar que teve no treino. Esther afirma a Danielle que fará o que for preciso para ter um bebê.