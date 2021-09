Malhação: Sonhos

Duca explica a Karina que esta à procura de provas contra Lobão. Henrique decide não esperar Jade e Lucrécia se desculpa com o menino e Heideguer. Duca fotografa documentos da Khan. Jade confessa para Lucrécia que estava com Cobra e é repreendida pela mãe. Edgard consola Jade. Karina sente falta de Pedro e Cobra aconselha a amiga a não desistir do menino. Bianca convence João a gravar o comercial. Lobão e Gael se preparam para receber o resultado do teste de DNA. Karina pede ajuda a Sol para reconquistar Pedro.

Nos Tempos do Imperador

Jamil provoca Guebo ao ver Samuel com Zayla. Clemência foge, e Quinzinho inventa para Vitória que foi ela quem vendeu seus imóveis. O jornal de Tonico é invadido. Borges e Tonico ferem Guebo, mas não conseguem descobrir sua identidade. Pedro decide casar Isabel e Leopoldina, e pede que Teresa e Luísa trabalhem juntas no levantamento de pretendentes. Guebo pede ajuda a Pilar. No dia do casamento de Tonico e Dolores, Pilar sequestra a irmã com a ajuda de Guebo.

Pega-Pega

Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a roubar Malagueta. Júlio consegue gravar a fala de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu da cadeia. Antônia pergunta a Evandro se ele sabe onde Mônica está. Júlio vê Arlete entrando no hotel e fica curioso para saber o que faz ali. Borges reluta em aceitar a proposta de Eric para morar no hotel enquanto a casa não é reconstruída, mas acaba aceitando. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.

Império

José Alfredo custa acreditar no que Cora disse a ele. José Pedro e Amanda conversam ao telefone. Danielle questiona Maurílio e ele liga para o seu comparsa misterioso. Vicente serve o jantar na casa de Xana. Cristina consola Xana. José Alfredo pensa no que Cora disse e conversa com Josué. Otoniel conversa com Ismael e Manoel no bar. Ismael pede para Lorraine rasgar o cheque que recebeu de Érika. Amanda visita José Pedro no hotel. Elivaldo fala para a família que vai fazer vestibular. Magnólia conversa com José Alfredo e Érika. Xana diz a Naná o motivo pelo qual está triste. Leonardo e Amanda escolhem um veículo para o negócio deles. Beatriz se declara para Cláudio. Juliana e Xênia se estranham. José Alfredo enfrenta Maria Marta.