Malhação: Toda Forma de Amar

Lígia percebe o mal-estar de Filipe e despista Rui. Regina garante a Max que, se Guga for expulso de casa, ela sairá com o filho. Regina propõe a Max e Guga que os três façam terapia juntos. Filipe conta para Rita que Rui foi atrás de Nina. Leila começa a trabalhar com Lara. Filipe revela a Lígia que Rui é o pai biológico de Nina. Rui pede para participar das visitas de Rita a Nina.

Éramos Seis

Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. João mente para Inês sobre as cartas para Afonso. Júlio sente-se mal no cabaré e Marion o ajuda. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone de João. Inês escreve mais uma carta para Afonso e Carlos. Lola e Clotilde ajudam Olga a se arrumar para o casamento. Shirley descobre que João esconde as cartas que Inês escreveu para Afonso.

Bom Sucesso

Todos ficam apavorados com o acidente. Gisele acusa Diogo de assassinato. Diogo sente remorso ao saber que provocou a morte de Felipe. William acusa Gisele de tentar matá-lo, e a moça revela que foi Diogo quem mandou a mensagem de seu celular. Alberto diz a Marcos que deseja homenagear Felipe. Gisele pede ajuda a William. Paloma comemora ao ver Gabriela e Waguinho no projeto de Ramon. William avisa a Diogo que está com o resultado do exame de fertilidade e ameaça mostrar a Nana, caso algo aconteça com Gisele. Francisca confessa a Elomar que está apaixonada por Ramon.

A Dona do Pedaço

Camilo e Chiclete se enfrentam, e o ex-justiceiro decide deixar a festa. Todos comemoram o encontro de família. Rock e Joana ficam juntos. Jô planeja pedir ajuda a Chiclete. Camilo decide prender Vivi no quarto novamente e repreende o comportamento de Berta. Yohana monitora Téo. Evelina garante a Jô que Chiclete a levará para Rio Vermelho. Kim trai Paixão com Márcio. Sílvia pede que a coordenadora não expulse Merlin da escola. Britney discute com Abel. Maria da Paz vai ao encontro de Fabiana e faz uma proposta. Téo é transferido para um quarto. Maria da Paz agradece Régis por investir em sua confeitaria. Téo revela a Yohana que Jô tentou matá-lo.