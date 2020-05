Malhação: Viva a Diferença

Fio, K1 e K2 encontram Tato machucado, e Keyla decide ir à delegacia. Josefina toma conta de Tonico e Roney vai com Benê ao encontro da filha. Bóris convence Edgar a contratar Ellen para trabalhar na biblioteca. Keyla recebe uma mensagem do falso Deco. Dóris comunica a Ellen que ela trabalhará no colégio de Bóris. Benê vai com Ellen até o colégio Grupo, e Tina a recebe na entrada. Dóris visita Keyla. Mitsuko vê Tina com Anderson e fica furiosa. Tato namora Keyla.

Novo Mundo

Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do Príncipe Regente. Joaquim duela com Avilez no palácio. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Dom Pedro decide voltar para Portugal.

Totamente Demais

Fabinho confessa a Leila que sente ciúmes de Jonatas. Jojô escuta Aparecida comentar com Arthur que o pai tem interesse em Eliza. Eliza não gosta de saber que Leila acompanhará Jonatas à comunidade. Cassandra acusa Rafael de priorizar Ana Paula no concurso. Jacaré e Braço invadem o estúdio de Rafael e encontram a foto de Sofia. Jonatas e Leila ficam constrangidos com o incômodo de Fabinho.

Fina Estampa

Marcela vai à casa de Paulo. Vanessa tenta se aproximar de Renê. Wallace esconde de Teodora que voltou a sentir a dores no peito. Carolina finge ser Letícia e conversa com Juan. Teodora implora para Quinzé deixá-la se aproximar de Quinzinho. Guaracy beija Griselda. Marcela entrevista Wallace. Esther pede para Danielle conversar com Paulo. Griselda avisa que fará uma reunião de família. Teodora procura Griselda.