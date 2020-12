Malhação: Viva a Diferença

Nena e Das Dores voltam para casa. Ellen recebe o antigo computador de Vicente. Flávio convida Nena para jantar. Tina tenta ser paciente com Mitsuko. Tato decide ir ao local onde K2 disse ter visto Aldo. Bóris pede explicação a Edgar e Malu sobre a abordagem feita a Dóris. Felipe convida Gabriel para grafitar com ele. Ellen encontra no computador de seu pai um antigo projeto para ensino infantil. Nena e Flávio veem Lica e Samantha juntas. Rafa e alguns comparsas agridem Felipe e Gabriel na rua.

Flor do Caribe

Hélio fornece informações sobre Samuel para que seja realizado seu plano. O advogado diz a Ester que ela tem chances de ficar com a guarda da Laurinha. Maria Adília avisa a Lino que, por enquanto, não pode ficar em Vila dos Ventos. Candinho tem um sonho com sua mãe. Samuel leva Quirino ao Flor do Caribe para distrair o amigo. Veridiana, Dadá e Candinho se surpreendem ao se deparar com Maria Adília em sua casa.

Haja Coração

Tancinha vê as cenas do vídeo no telão e cai em prantos. Apolo desperta sem saber o que aconteceu. Beto se arrepende do que fez. Nair avisa aos convidados que não haverá mais casamento. Fedora diz à família que não está mais viciada em internet. Agilson se confunde com as orientações de Aparício durante o almoço com Rebeca. Dinalda ajuda Leonora a invadir a sala de Pedro Bial. Fedora quebra a TV ao ver Stelinha como uma das madrinhas da paz da ONU. Beto encontra Tancinha vagando pela cidade e a consola. Ao tentar voltar para casa, Apolo passa mal e acaba sofrendo um acidente.

A Força do Querer

Caio encontra um brinco em seu apartamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem embora. Garcia toma uma decisão e pede para reunir toda a família. Eurico exige que Dantas arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia. Cibele confirma para Ruy que pegou a chupeta de Ruyzinho. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama. Zeca e Jeiza se beijam. Junqueira vê Caio e Bibi se beijando e conta para Heleninha. Jeiza vai com Alan para o aeroporto. Silvana inventa uma desculpa para pegar dinheiro com Eurico. Caio entrega o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta dela. Caio se decepciona com Bibi. Começa a reunião na casa de Heleninha. Cibele pega o resultado do DNA de Ruyzinho.