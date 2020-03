Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 06 de março de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rui acredita que Leila não sabe do paradeiro de Rita e liberta a menina. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe afirma a Carla que irá entrar em contato com o homem que ligou para ela. Max desabafa com Serginho sobre a dificuldade de encontrar um emprego. O homem acusado de sequestrar Rita é preso. Rui b...