Malhação: Viva a Diferença

Anderson afirma a Tina que enfrentará Mitsuko. Bóris se preocupa com possíveis retaliações de Lica e Clara em relação aos planos de Malu. K2 simula seu nome no exame de sangue de Samira. Das Dores tem um mau pressentimento com Anderson e pede que Ellen encontre o irmão. Samantha e Juca conversam sobre seus sentimentos por Lica e Benê. K2 mostra seu falso exame para Tato. Tina confronta Mitsuko. Anderson sofre um grave acidente de motocicleta.

Flor do Caribe

Cassiano pede que Dom Rafael se una a ele contra Alberto. Gonçalo procura por Dom Rafael no hotel. Dom Rafael afirma a Cassiano que não tem mais envolvimento com Alberto. Natália chama Juliano para ir ao Flor do Caribe. Donato se desentende com Hélio. Gonçalo ameaça Cristal e Cassiano tenta resgatá-la. Ester tem um mau pressentimento. Juliano discute com Natália. Mila reclama de Ciro para Carol. Dom Rafael se alia a Cassiano. Ester estranha a atitude de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester vê uma foto de Cassiano e Cristal juntos.

Haja Coração

Tamara fica indignada com a festa que Adriana promove para Apolo. Henrique procura Dinalda para ajudá-lo a reatar com Penélope. Camila aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e Apolo brigam. Adriana avisa a Penélope que Tamara interrompeu o tratamento e precisa de ajuda. Felipe e Shirlei demonstram sentir atração um pelo outro. Influenciado por Bruna, Enéas tenta usar Henrique para desmascarar Giovanni. Rodrigo discute com Francesca. Carol procura por Afonso. Giovanni e Camila se surpreendem ao ver a reportagem da prisão do rapaz por conta da explosão do Grand Bazzar. Penélope busca por Tamara.

A Força do Querer

Silvana alerta Eugênio que Irene tem intenção de acabar com seu casamento. Ruy procura Ritinha na casa de Edinalva e afirma que romperá seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de Amílcar em sua casa. Rubinho assiste à entrevista de Caio como assessor da secretaria de segurança. A Eurico se incomoda com a demora de Silvana. Simone pede que Dita não acoberte o vício de Silvana. Edinalva revela que Ritinha trabalha no aquário e conta que Eugênio pode confirmar. Joyce questiona Eugênio sobre sua amante. Ritinha deixa a casa de Jyce com Ruyzinho.

