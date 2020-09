Malhação: Viva a Diferença

Aldo usa o dinheiro de Tato para se embriagar. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato e Janete teme a atitude do namorado. Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia. Dóris e Keyla têm maus pressentimentos ao pensar em Tato. Mitsuko pede que Tina faça exames médicos. Tato perambula pelas ruas. K2 se preocupa com o sumiço de Tato, e Keyla decide consultar Dóris. Bóris comenta com Roney que algo mudou em sua relação com o Colégio Grupo. Gilvan encontra Tato dormindo no pátio da escola.

Flor do Caribe

Duque diz a Dom Rafael que teve uma ideia para o destino de Cassiano. Alberto nota que Ester não está usando o anel de noivado que Cassiano lhe deu. Candinho avisa a Bibiana que Donato foi preso. Alberto diz a Ester que Cassiano substituiu os diamantes por cristais de sal. Dionísio percebe que Alberto está envolvido no sumiço de Cassiano. Duque impede os capangas de Dom Rafael de atentar contra Cassiano. Dom Rafael comunica a Cassiano que ele será seu piloto particular. Dom Rafael ameaça Alberto e lhe envia o atestado de óbito de Cassiano para provar suas intenções.

Totalmente Demais

Bárbara vê Janaína saindo da casa de Florisval e desconfia. Jojô consegue trazer os avós para o Brasil, na tentativa de ajudar Arthur a se recuperar do sofrimento por Eliza. Sofia chega ao restaurante para jantar com Eliza, que não desconfia que a irmã está armando com Jacaré um plano para atentar contra sua vida.

Fina Estampa

Celina protesta por não poder assistir à audiência de Danielle. Baltazar critica Crô por acreditar que ele estava acompanhado na noite anterior. Zambeze reclama da presença de Tereza Cristina na pousada. Guaracy flagra Renê próximo a Griselda. Chiara se despede de Juan Guilherme e Fábio e segue com Vilma para o hospital. Esther agradece a Paulo por cuidar de Vitória. Íris pensa em revelar para Tereza Cristina o verdadeiro segredo sobre sua vida. Chiara morre nos braços de Vilma. Teodora se revolta ao saber que não pode viajar com Quinzinho. Danielle pede para falar antes que seja anunciada sua sentença. Tereza Cristina surpreende Pereirinha diante de seu cofre vazio.

