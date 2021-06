Malhação: Sonhos

Alan salva Duca, mas sofre acidente provocado por Lobão. Nat ouve Heideguer ser avisado sobre o acidente de Alan e se desespera. Lobão abandona o carro na estrada. Alan tenta entregar o pendrive para Duca. Alan não resiste aos ferimentos. Marcelo decide ir à Aquazen durante a noite. Lobão finge surpresa com a morte de Alan, e se preocupa quando Heideguer avisa que o dossiê contra eles desapareceu. Heideguer tenta convencer Nat a não contar a verdade para Duca. Lobão é irônico com Nat, que decide deixar a cidade. Cobra questiona Heideguer sobre a morte de Alan.

A Vida da Gente

Júlia pede para morar com Manuela. Celina fica tensa com a possibilidade de estar grávida. Manuela avisa a Rodrigo que se mudará para Florianópolis. Cícero resolve dar uma oportunidade para Renato, e Alice fica radiante. Iná encoraja Ana a procurar Manuela. Mariano fala com Vitória sobre sua filha Cecília. Laudelino conta para Iná que está doente. Ana chega ao bufê e pede para conversar com Manuela.

Salve-se Quem Puder

Luna fica nervosa ao saber por Alejandro que Mário está no Brasil. Agnes aceita participar da fundação para crianças carentes criada por Renzo em homenagem a Kyra. Alejandro fica surpreso por Luna não se importar com a notícia sobre a nova paixão de Juan. Renzo deseja que Alexia/Josimara conheça Lúcia. Ignácio elogia Alan pelo novo visual e diz que ele parece apaixonado. Ermelinda diz a Luna que é mais seguro que ela não saiba o endereço do pai em São Paulo. Kyra aceita o convite de Alan para jantar. Alexia consegue pegar a chave da casa de Renzo. Alan fica surpreso quando Kyra impede que uma mulher flerte com o advogado no restaurante.

Império

Maria Marta e José Pedro não aceitam a decisão de José Alfredo de empregar João Lucas. Xana muda o visual de Ismael. José Alfredo manda João Lucas dividir a sala com José Pedro. Vicente se anima ao ficar à frente do restaurante de Enrico mais uma vez. Cora perturba Cristina para saber da conversa entre ela e José Alfredo. Magnólia decide visitar Cora. João Lucas liga para Maria Ísis. Maria Ísis confunde José Alfredo com João Lucas. Cora afirma a Magnólia e Severo que só pagará os dois após receber a confirmação do teste de DNA. Magnólia e Severo encontram o álbum de recortes de Cora.