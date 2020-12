Malhação: Viva a Diferença

Anderson é socorrido por uma ambulância. K2 manipula Tato e tenta se reaproximar do rapaz. Moqueca avisa a Ellen e Das Dores sobre o acidente de Anderson. Anderson é levado para o hospital em que Nena trabalha, e a enfermeira se desespera ao ver o estado do filho. Ellen conta para Tina sobre o acidente do irmão. Samantha sofre ao saber do acidente. ETina culpa Mitsuko pelo ocorrido com Anderson. Nena implora que Mitsuko opere Anderson. Mitsuko anuncia que iniciará a cirurgia de Anderson.

Flor do Caribe

Cassiano tenta convencer Ester de que não existe nada entre ele e Cristal, mas os dois acabam discutindo. Carol confessa a Natália que gosta de Lino. Juliano conta a Quirino que irá pedir Natália em casamento, e pede ao pai que não conte a Doralice. Lino fica feliz ao ver sua foto na capa da revista e beija Carol. Samuel diz para Juliano que dará as alianças de presente para ele. Carol avisa a Veridiana que várias mulheres responderam ao vídeo que ela divulgou na internet. Alberto avisa para Ester que ela pode voltar para casa.

Haja Coração

Giovanni implora para falar com Camila, e Enéas intervém. Carol despista Apolo e Tancinha, e revela aos irmãos sobre a morte do pai, que deverá ficar em segredo. Os Abdala descobrem que Teodora dividiu as ações do Grand Bazzar entre Aparício e Fedora. Henrique arma para reencontrar Penélope. Na ausência de Felipe, Jéssica confronta Shirlei. Apolo pressiona Tancinha para saber o que aconteceu ente ela e Beto.

A Força do Querer

Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o marido. Irene manipula Eugênio. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas se decepciona com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa. Caio aconselha Eugênio a contar a verdade para Joyce. Ruy observa Ritinha no aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene. Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho. Edinalva decide levar o neto de volta para a casa de Ruy. Jeiza pede para Zeca não ir à venda de Nazaré. Ruy vai buscar Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade.