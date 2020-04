Malhação: Viva a Diferença

Lica resiste em deixar uma festa com MB. Das Dores se preocupa com a previsão do tempo, e Ellen desconfia de que sua mãe não voltará para casa. Mitsuko repreende o comportamento de Tina. Keyla se prepara para ir com Roney ao hospital, acompanhar sua gravidez. Lica briga com MB, e Clara e Felipe apoiam a amiga. Benê garante a Julinho e Josefina que fará amizades na escola. Keyla, Benê, Tina, Ellen e Lica entram no mesmo vagão do metrô. Chove torrencialmente. A bolsa de Keyla estoura, e as meninas acabam fazendo o parto. Tato descobre que o bebê de Keyla nasceu no metrô. Os paramédicos socorrem Keyla e o bebê.

Novo Mundo

Os índios levam Joaquim para a aldeia. O pajé Tibiriçá afirma que Joaquim não pode morrer e convence Ubirajara de manter o rapaz na aldeia. Thomas reconhece Elvira no porto. Peter, Letícia e Ferdinando não conseguem comer na taberna de Germana e Licurgo. Fred tenta descobrir os planos de Thomas. Pedro e Leopoldina se conhecem. Jurema repreende Jacira por observar Joaquim. Elvira fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto teme pela vida de Joaquim. Anna sente-se mal na festa de recepção para a princesa. Piatã descobre que os índios vivem escondidos na mata. Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João repreende o comportamento de Carlota diante do menino. Joaquim recupera a consciência.

Totalmente Demais

Eliza revela a Jonatas que teve problemas com seu padrasto. Rafael deixa claro para Lu que não deseja um relacionamento sério. Germano vê sua foto no jornal após levar o banho de tinta de Fabinho. Arthur recusa a proposta de Carolina de terem um filho juntos. Jonatas ajuda Fabinho e seus amigos ativistas a se esconder da polícia. Fabinho agradece a ajuda de Jonatas e deixa um cartão com seu telefone. Arthur avisa a Max que a vencedora do concurso Garota Totalmente Demais deve ser de sua agência.

Fina Estampa

Griselda diz a Antenor que alugará um quarto para ele no Recanto da Zambeze. Esther sofre ao dizer para Paulo que não pensa mais em engravidar. Tereza Cristina discute com Patrícia. Dona Zilá desaparece em meio à vegetação. Amália diz a Quinzé que Teodora está prestes a chegar ao Brasil. Patrícia e Tereza Cristina se reconciliam. Solange canta e ensaia sua coreografia com as amigas. Esther marca um encontro com Danielle, e Paulo ouve. Teodora vê Quinzé na porta do hotel.