Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 5 de outubro

Malhação: Viva a Diferença Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá para o Japão. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confr...