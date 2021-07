Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 5 de julho de 2021

Malhação Lincoln deixa a casa de Rute, mas Jeff decide não voltar a morar com a mãe. Bianca sofre um desmaio após deixar o palco. Lincoln pede para Marcelo deixá-lo passar a noite em seu carro. Duca encontra Bianca. BB pede para Lírio ser substituído, e Edgar coloca Duca em seu lugar. Sem intenção, Gael acaba entrando no palco e contracenando com Dandara. Delma sugere...