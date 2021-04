Malhação: Sonhos

Karina fica furiosa por Pedro ter passado mal na roda-gigante. Jeff não consegue tirar de seu dedo o anel que Mari ganhou de Franz. Pedro e Tomtom atrapalham o namoro de Delma e Marcelo. Franz obriga Mari a voltar para Joaçaba com ele. João conta para Dandara que alguém divulgou na internet o videobook que ele fez para Bianca. JCobra pede para Jade levá-lo à sua casa e dançar para ele. Zelda, uma produtora de moda, convida Bianca para estrelar uma campanha de calçados. Dandara avisa a Gael que só continuará em sua casa se ele se desculpar com João. Lucrécia volta para casa mais cedo, e Jade se desespera.

A Vida da Gente

Jonas propõe que Lourenço seja o doador para a fertilização de Cris. Rodrigo tem dificuldades em conseguir um emprego por ser filho de Jonas. Manuela começa a trabalhar na ONG de Lúcio. Eva reclama da equipe de enfermagem na administração do hospital. Manuela convida Rodrigo para morar em Gramado com ela e Iná. Laudelino lamenta o fim de seu namoro. Manuela e Iná preparam uma recepção de boas-vindas para Rodrigo em Gramado.

Salve-se Quem Puder

Luna/Fiona aproveita a distração do segurança e entra no Empório Delícia. Rafael percebe que suas manias voltaram. Mário agradece o apoio de Juan. Graziela nota a felicidade de Petra por ganhar o papel que era de Alexia. Luna fica mexida ao ver Helena e acaba desmaiando. Alexia/Josimara e Zezinho se beijam. Helena conta a Téo sobre a menina que entrou no Empório à sua procura. Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que Helena ama os enteados e conclui que a mãe a esqueceu. Alexia não gosta de ver Zezinho conversando com Bel, a filha de Edgar. Alexia entrega a carta de recomendação para Kyra trabalhar na casa de Alan e Ignácio. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan como amiga de Alexia.

Amor de Mãe

Thelma tenta despistar Danilo, que desconfia da atitude da mãe. Érica garante a Benjamin que Davi despertará do coma. Durval ajuda Danilo a descobrir os segredos de Thelma. Davi acorda do coma, e Érica e Miguel comemoram. Betina aconselha Marina sobre seu namoro com Ryan. Lucas informa o paradeiro de Álvaro para Vitória. Danilo descobre que Thelma aluga um sítio. Álvaro ameaça Vitória.