Malhação: Sonhos

Sol garante que ajudará Karina a reconquistar Pedro. Gael se surpreende com o resultado do exame de DNA, sem saber que Lobão o falsificou novamente. João faz sucesso entre as garotas durante a gravação de seu comercial e Bianca observa o menino. Lucrécia é rude com Jade e confessa a Edgard que tem medo de não resistir à cirurgia e deixar sua filha sozinha. Nat alerta Duca sobre a chance de desmascarar Lobão e Heideguer, e a dupla revela seus planos para Dalva. João se declara e beija Bianca, que corresponde. Cobra avisa a Nat que Lobão está à sua procura. Lobão vê quando Nat deixa a casa de Duca.

Nos Tempos do Imperador

Dolores não abre a porta de seu quarto para Tonico. Zayla se decepciona quando Samuel insiste em esperar o casamento para dormir com ela. Vitória se revolta contra Quinzinho ao constatar que está falida. Lota chantageia Tonico em troca de ajudá-lo com Dolores. Luísa afirma a Pedro que não permitirá que o imperador assuma seu bebê. Bernardinho tenta conquistar Leopoldina. Teresa discorda da indicação de Luísa para o pretendente de Isabel. Samuel consegue seu emprego com Mauá. Luísa tem um sangramento.

Pega-Pega

Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella. Domênico avisa a Antônia que marcou um encontro com Dalva. Eric avisa aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou e convida Cíntia para se mudar com ela e a mãe. Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella na pasta de Eric.

Império

Cristina impede Cora de falar com José Alfredo. Josué ouve Merival se declarar para Maria Marta. Maria Marta chora ao ver Maria Ísis com José Alfredo. Noely se apresenta para Magnólia como uma fã e consegue um emprego com ela. Carmem desconfia de Orville. José Alfredo acredita que Merival possa ser um de seus inimigos. Maurílio instala uma câmera na sala de José Alfredo. Leonardo ouve Felipe ameaçar Enrico e avisa a Cláudio. José Alfredo leva Maria Ísis para seu quarto na mansão. Érika e Robertão se assustam com Noely. Cora questiona Cristina sobre a festa em homenagem ao Comendador. Cláudio é ferido por Felipe no lugar de Enrico. José Alfredo conversa com Merival.