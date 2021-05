Malhação: Sonhos

Orelha traça um plano para divulgar a banda Galera da Ribalta. Nando lamenta sua vida com Morgana. Heideguer exige que Nat descubra quando Duca encontrará Alan. A turma insiste para que Karina participe do clipe da banda de Pedro. Nat conversa com Duca e Gael, e Bianca se revolta contra o pai. Cobra tenta se desculpar com Jade, que o esnoba. Dalva afirma para Gael que Nat está mentindo. Karina pensa em participar do clipe de Pedro. Jade aprova o presente de Cobra, que surpreende a menina na praia com os amigos.

A Vida da Gente

Iná e Lorena convencem Laudelino a ir ao médico. Eva deixa Ana e Rodrigo sozinhos em casa. Marcos fala para Dora que Vitória quer humilhá-lo na frente de Sofia. Manuela estranha quando Rodrigo diz que Ana não quer que ele faça o quarto para Júlia. Iná sugere que Manuela, Rodrigo e Ana conversem abertamente. Nanda comenta com Rodrigo que Eva quer aproximá-lo de Ana para prejudicar Manuela. Manuela pergunta a Ana o que ela sente por Rodrigo.

Salve-se Quem Puder

Úrsula finge aceitar o namoro de Téo e Luna/Fiona. Kyra assume sua paixão por Alan. Alejandro pensa em procurar emprego no empório de Helena para tentar descobrir o paradeiro de Luna. Edu desconfia de que Lúcia saiba algum segredo de Dominique. Mário pede ajuda a Marlene para encontrar Helena. Alexia lê a crítica que Petra recebeu pela má atuação na novela. Marlene diz Mário que Verônica saiu do hospital direto para a penitenciaria. Graziela se abre com Alan e explica arrependimento por não ter se acertado com Alexia. Kyra entrega a Alexia a carta exigida por Renatinha. Alexia, Kyra e Luna discutem. Ermelinda e Zezinho se surpreendem ao ver o estado da casa após a briga das três.

Império

José Alfredo aprecia a foto do Monte Roraima. Antoninho agradece a Xana pela festa. Maria Ísis vai à casa de seus pais. João Lucas decide seguir Maria Ísis. Jurema e Tuane pensam em investigar Reginaldo. Maria Marta e Maurílio descem o Monte Roraima juntos. Enrico elogia Vicente e todos se surpreendem. Cora faz mais uma colagem em seu álbum de recortes. Severo faz o exame de DNA e avisa a Cora. Maria Ísis é hostil com João Lucas. Ismael pede para falar com José Alfredo, mas é barrado na entrada da joalheria. Ismael entrega o anel de esmeralda para José Alfredo.