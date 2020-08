Malhação: Viva a Diferença

Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade. Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso da Balada Cultural. Lica envia uma mensagem para Clara sobre Bóris, e Malu descobre. Nena descobre que Anderson e Tina continuam separados. Dóris avisa a Tato que irá com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou na prova e estudará no colégio Grupo. Tina beija Anderson. Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.

Flor do Caribe

Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do avião de caça, pilotado por Cassiano, Ciro, Rodrigo e Amadeu. Cassiano, Ester e Alberto se encontram e relembram o tempo em que eram crianças. Alberto aceita o convite de Olívia para almoçar. Cassiano diz a Alberto que Ester é a mulher de sua vida. Chico não gosta da presença de Alberto em sua casa. Alberto lembra de sua paixão por Ester. Dionísio se sente orgulhoso ao dar ao neto o anel que era de sua esposa e uma medalha que recebeu na época da Segunda Guerra Mundial. Alberto dá o anel de sua avó para Ester.

Totalmente Demais

O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano e Lili juntos. Hugo e as filhas chegam à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede à Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia fotografa o beijo de Germano e Lili.

Fina Estampa

Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou as conversas que os dois tiveram na sauna. Pedro Jorge se revolta contra Celina. Wallace e Dagmar são fotografados por uma coluna social no Brasileiríssimo. Ferdinand recebe dinheiro de Tereza Cristina para fugir. Teodora diz a Quinzé que o bebê que ela espera não é dele. Paulo surpreende os repórteres ao dizer que ele e Esther continuam juntos. Chiara decide se operar por causa de Fábio. Paulo tenta convencer Esther a processar Danielle. Danielle busca Pedro Jorge na casa de Celina. Tereza Cristina questiona se Pereirinha seria capaz de matar por dinheiro

