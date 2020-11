Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Malhação: Viva a Diferença Ellen conta para Anderson que não conseguiu entregar seu jogo para a competição e afirma que não está namorando Jota. Tina recebe o dinheiro que ganhou com sua música no Japão, e Noboru sente orgulho da filha. Keyla sofre para fazer sua prova. Malu apresenta as novidades administrativas do colégio Grupo, e Bóris se revolta. Dóris lamenta com Josef...