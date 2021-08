Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Malhação Sonhos Os professores da Ribalta insistem para que Bianca faça a peça. Lucrécia afirma a Jade que está decepcionada com a leviandade da filha. Cobra termina o relacionamento com Jade. Duca confronta Lobão e Cobra. Bianca entra no palco. Lobão revela o resultado do exame de DNA para Cobra, que pede para ter cuidado com Karina. Cobra ajuda Pedro a encontrar...