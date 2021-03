Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 29 de março de 2021

Malhação: Sonhos Karina quebra o alto-falante do carro de som que Pedro contratou. Dalva tenta descobrir quem foi a última namorada de Alan. Nat liga para Dalva, mas Duca impede a moça de falar com sua avó. João pede para René ensiná-lo a operar uma câmera. Joaquina fica decepcionada por não contracenar com René. Nat disfarça sua tensão na frente de Lobão. Lobão c...