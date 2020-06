Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 29 de junho de 2020

Malhação: Viva a Diferença Keyla explica para Tato quem é Deco. Roney se atrapalha ao cuidar de Tonico antes de seu show. Anderson pensa em produzir um vídeo da banda de Samantha. Roney perde a voz. Dóris agradece a todos pela festa. Fio anuncia os vencedores do concurso de melhor barraca, e todos vibram com a vitória de Tato. Tato vê Keyla com Deco. Jota se incomo...