Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 29 de julho

Malhação: Toda Forma de Amar Isaura chega à sala de audiência acompanhada de Tadeu. Filipe exige que Martinha conte toda a verdade para Lígia. Os organizadores escolhem os finalistas do concurso de talentos. Nanda tenta convencer Raíssa a contar para a mãe sobre o concurso. Max incentiva Serginho a ajudar Guga com as mulheres. Camelo esconde de Nanda sua conversa co...