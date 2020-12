Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

MALHAÇÃO VIDA A DIFERENÇA Guto tenta tranquilizar Benê. Clara conta a Lica que Luís arrumou um teste para Fio fazer um comercial. Nena e Das Dores vão para o julgamento do assassinato de Vicente. Mitsuko sente-se mal no restaurante e desmaia. O muro da lanchonete é pichado. Keyla tenta falar com Tato. Ellen, Lica, Tina e Keyla combinam de se encontrar no galpão....