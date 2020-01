Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Lígia ajuda Rita a se entender com Nina. Rui intimida Leila, que entra em pânico. Filipe sugere que Rita aceite compartilhar a guarda de Nina com Lígia. Thiago deixa escapar para Rui sobre as visitas de Rita à casa de Lígia, e Carla repreende o filho. Fafi tem uma conversa com Henrique. Lígia se nega a compartilhar a guarda de Nina c...