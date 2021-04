Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 26 de abril de 2021

Malhação: Sonhos Bianca enfrenta Jade. Marcelo se sente culpado por ficar com Roberta. Duca e Bianca sofrem pensando um no outro. Jade afirma a Edgard que gosta de Cobra e pede sigilo sobre seu namoro. René incentiva João a se aproximar de Bianca. Santiago, um empresário musical amigo de Nando, se encanta com Sol. L Karina se revolta com Gael por impedi-la de lutar,...