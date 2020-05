Malhação: Viva a Diferença

Roney decide acompanhar Keyla, Tato e Tonico ao cartório. Lica mente para Marta. Dóris conta para Bóris que Jota deu um computador para Ellen. Keyla se recusa a contar a verdade para Roney sobre a paternidade de Tonico. Fio reclama de Ellen não querer ajudá-lo. Dóris entrega a Ellen o computador dado por Jota. Bóris repreende Jota por não mencionar Ellen para Edgar, depois da apresentação do aplicativo da biblioteca criado por eles. Ellen tenta devolver o computador para Jota. Keyla percebe que não deveria ter deixado Tato registrar Tonico e afirma que precisa encontrar Deco.

Novo Mundo

Libério e Peter contam a Bonifácio por que suspeitam do envolvimento de Thomas e Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Ubirajara expulsa Piatã, Olinto e Ferdinando da aldeia. Domitila afirma a Francisco que fará o que for necessário para ficar com Dom Pedro. Joaquim descobre quem foi o mandante do atentado contra Dom Pedro.

Totalmente Demais

Stelinha é rude com Eliza e Jojô. Rafael e Lili falam sobre o aniversário de Sofia. Jonatas pensa em Eliza. Jamaica questiona Fabinho sobre sua surpresa para Leila. Arthur e Carolina dormem juntos. Carolina se surpreende ao ver Eliza chegar ao evento com Stelinha. Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro do pagamento dos trabalhadores, e sabota os envelopes. Sem saber da ação de Fabinho, Jonatas entrega os envelopes para Gilmar. Eliza finge perdoar Cassandra, mas jura vingança. Zé Pedro alerta sobre o desaparecimento do dinheiro dos trabalhadores, e Mirtes tenta falar com Jonatas. Eliza arma para Cassandra, que promete ajudar Carolina a eliminar a rival. Policiais encontram o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de Jonatas.

Fina Estampa

Antenor aconselha Rafael a esquecer Amália. Wallace conta para Quinzé que Teodora lhe pediu dinheiro. Íris ouve Griselda falar que possui uma mala de dinheiro guardada em seu armário. Celeste enfrenta Baltazar. Ferdinand tira satisfações com Tereza Cristina por ter dormido com Pereirinha. Tereza Cristina impede que Crô chame a polícia para prender Ferdinand. Esther vê Paulo e Vanessa dormindo juntos na Fio Carioca. Griselda se surpreende ao encontrar Renê em sua casa.