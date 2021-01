Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Malhação Pedro, Sol e Bianca sonham com seu sucesso. Karina desafia Duca nas artes marciais. Bianca ensaia o trecho de uma peça, e Bete teme que Gael reprima o desejo da filha. Gael se desentende com Edgard e Lucrécia, mas Dandara contorna a situação. Gael repreende Duca por lutar com sua filha. Delma e Marcelo contam para Dandara que abrirão um restaurante no b...