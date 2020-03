Malhação: Toda Forma de Amar

Marco se esquiva dos questionamentos de Madureira. Guga sofre para se acostumar a paternidade. Lígia entrega Nina para Leila, que convida Filipe para passar a tarde com ela e a criança. Marco afirma a Rugieri que teme que a participação de Rui prejudique o esquema dos dois. Raíssa confessa a Nanda que não aprova seu namoro com Marquinhos. Jaqueline e Anjinha pensam em Rita. Cléber ajuda Thiago a pintar o Baixadas. Carla sofre com a falta de notícias sobre Rita, e Marco a conforta. Carla parabeniza Tatoo por seu grafite no novo Baixadas. Fafi beija Henrique, que afirma que os dois precisam se afastar. Carla diz a Marco que ele parece estar levando uma vida dupla. Filipe garante a Lígia que não desistirá de encontrar Rita.

Éramos Seis

Lola acredita que não voltará a ver Alfredo. Genu e Inês se desesperam com a prisão de Lúcio. Soraia e Karine destratam Lola. Virgulino e Afonso confrontam Gusmões sobre a situação de Lúcio. Há uma passagem de tempo. Inês dá à luz Leon. Genu, Virgulino e Afonso se empenham em libertar Lúcio. Soraia convence Julinho a pedir que Isabel receba Lola em sua casa. Soraia humilha Lola, e Julinho fica constrangido diante da mãe. Lola parte para São Paulo. Lúcio é libertado. Zeca é ovacionado pelo povo de Itapetininga. Olga se emociona quando Zeca a convida para viajar. Lola conhece Madre Joana na porta de um asilo. Lola chega à casa de Isabel.

Salve-se Quem Puder

Verônica comenta com Gael que sabotou a distribuição dos convites para a inauguração do restaurante de Micaela a mando de Hugo. Verônica se revolta ao ver o restaurante de Micaela repleto de celebridades. Kyra diz a Alexia que teme que a atriz se apaixone por Renzo novamente. Dominique flagra Renzo com o anel de Alexia. Agnes resolve acompanhar Bia na aula de balé. Helena descobre que Téo passou a noite no Rio de Janeiro com Luna/Fiona.

Fina Estampa

Na praia, a bomba d’água da rede de vôlei quebra e Ferdinand pede socorro a Pereirão. Griselda se despede dos filhos e sai para trabalhar. Tereza Cristina lembra René do presente de Patrícia. Crô pede à patroa que pague a faculdade de sua sobrinha Vanessa. Quinzé reclama por Teodora tê-lo abandonado. Griselda conserta a bomba quebrada na rede de vôlei de Ferdinand. Esther entrega a Crô um convite para o desfile de sua grife. Griselda vê que Antenor esqueceu um caderno da faculdade, mas quando vai entregá-lo é destratada pelo filho. Antenor entrega a Patrícia um anel e mente ao dizer que é uma joia de família. Griselda ajuda Renê a trocar o pneu do carro. Tereza Cristina insiste que seu jardim esteja iluminado durante o jantar para Patrícia. Crô, então, resolve chamar o “Marido de Aluguel”. Renê se surpreende ao reencontrar Griselda e Tereza Cristina pergunta de onde os dois se conhecem.