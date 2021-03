Malhação: Sonhos

Marcelo se desculpa com Roberta por ter desconfiado da empresária. Pedro aceita a proposta de Bianca de namorar Karina em troca do patrocínio de sua banda e avisa a Nando que está pronto para gravar o CD demo. Cobra consegue afastar as principais concorrentes de Jade no teste para o clipe. Dandara procura Mari para conversar sobre a gravidez. Zé Alvarenga aprova Jeff para o clipe, e Bárbara e Jade são selecionadas para o teste final como dançarinas principais. Jade pede que Cobra sabote Bárbara. Pedro faz uma serenata para Karina.

A Vida da Gente

Vitória repreende Alice por ter falado com Marcos. Lúcio se lembra de quando Ana foi à ONG interessada em iniciar um projeto para reabilitar crianças. Iná apoia Manuela a contar para Rodrigo que ele é o pai de Júlia. Nanda decide ir com Rodrigo ao hospital para ver Júlia. Vivi repreende Cris pela roupa que ela está vestindo para o evento em homenagem a Jonas. Manuela conta para Rodrigo que ele é o pai de Júlia.

Salve-se Quem Puder

Luna trabalha no resort em Cancún e descobre que uma tempestade se aproxima. Alexia faz o teste para a novela e consegue o papel. Rafael pede Kyra em casamento. Rafael é impedido de viajar por causa da validade do passaporte, e Kyra embarca sozinha para o México. Alexia conta a Téo sobre a promessa de ficar longe dos homens porque conseguiu o papel na novela. Com a ajuda de Gabi, Juan surpreende Luna com uma cena romântica, para reconquistar a moça. Kyra esbarra em Donato no momento em que ele ameaça Vitório. Kyra pega a arma de Donato e, sem querer, atinge a fuselagem do avião.

Amor de Mãe

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi atropelada. Vitória planeja uma festa de aniversário para sua mãe, mas estranha o comportamento de Natália. Danilo encontra Camila, que é socorrida. Vera se recusa a contar para Vitória e Miranda sobre doença. Camila fica com sequelas do acidente. Leila cobra que Belizário liberte Penha. Thelma confronta Álvaro sobre o fracasso de seu plano contra Camila. Betina confirma com Matias o apoio da PWA ao hospital. Raul decide investir pessoalmente no apoio ao enfrentamento da pandemia. Danilo faz uma proposta a Nuno. Nuno revela a Danilo que Thelma perdeu seu filho durante o incêndio.