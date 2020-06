Malhação: Viva a Diferença

Edgar tenta revogar a decisão da associação de pais. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as decisões tomadas na reunião. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos. Malu tenta convencer Edgar a nomeá-la como diretora. Deco manda as passagens para Keyla ir a seu encontro. Fio sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos da quadrilha na festa junina.

Novo Mundo

Jacinto acredita que Elvira perdeu a memória. Thomas castiga Anna e a impede de ficar com Vitória. Tibiriçá orienta Piatã. Leopoldina questiona Bonifácio sobre Pedro e Domitila. Cecília pede Libério em casamento. Germana arma para ficar sozinha com Hugo e Licurgo quase flagra os dois. Thomas descobre que Joaquim escapou da prisão. Joaquim vai ao encontro de Piatã e afirma ao rapaz que eles precisam salvar Anna.

Totalmente Demais

Eliza e Arthur se juntam a Carolina e Pietro. Max aconselha Jamaica sobre como se aproximar de Lu. Eliza e Carolina trocam provocações. Stelinha convida Daniele para atrapalhar o clima de romance entre o filho e Eliza. Leila passa a noite na casa de Jonatas, e Fabinho deduz que os dois estão juntos. Lili decide ir ao estúdio de Rafael e acaba se encontrando com Germano.

Fina Estampa

Esther dá à luz uma menina. Esther convida Guaracy e Danielle para serem os padrinhos de sua filha. Todos os convidados começam a chegar para a inauguração do Brasileiríssimo. Rafael é condenado, e Amália sofre. Pereirinha fica intrigado ao ver Barinski no hotel. Tereza Cristina invade o novo restaurante de Renê.