Malhação: Sonhos

Gael, Marcelo, Pedro e Duca ajudam Bianca a descer do poste em segurança. Bianca acusa Karina de tê-la trancado fora do quarto intencionalmente, e Gael repreende as filhas. Bete cobra que Sol não se atrase para o colégio por causa de suas atividades paralelas. Karina faz um acordo de paz com Duca em troca do silêncio do rapaz sobre sua luta com Cobra. João admira Bianca. Duca combina de encontrar a namorada. João sonda Cobra sobre Duca. Duca sugere a Bianca que eles tenham sua primeira noite juntos.

Flor do Caribe

Cassiano agradece a Alberto por ter salvado a vida de Ester e do filho que eles esperam. Aurora ouve trechos da conversa telefônica entre Dionísio e Otto e descobre o plano de fuga do empresário. Aurora acerta com Cassiano que ele pilote o avião que levará Dionísio, para impedir sua fuga. Quirino e Nicole se beijam. Ester fica preocupada com a possibilidade de Cassiano ser preso ao tentar impedir a fuga de Dionísio. Cassiano, Amadeu e Isabel perseguem o carro de Otto em que Dionísio está.

Haja Coração

Tancinha diz a Apolo que precisa conversar com Beto. Beto teme o comportamento de Tamara. Carmela se preocupa com Shirlei. Camila acredita que Giovanni não explodiu o Grand Bazzar. Safira decide mostrar a Lucrécia o que Agilson faz quando sai à noite. Giovanni leva Camila a uma comunidade carente. Jéssica se faz de vítima para o delegado ao encontrar com Shirlei. Camila se emociona com uma família da comunidade. Lucrécia e Safira esperam Agilson sair de casa. Leozinho sugere que ele e Fedora fujam. Felipe procura Jéssica. Beto ouve Apolo dizer que se casará com Tancinha.

A Força do Querer

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. No hospital, Zeca tem um delírio com Ritinha. Ivan sugere que Eugênio seja o advogado de Ruy. Rubinho combina um encontro com Carine e mente para Bibi. Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao encontro de Zeca. Zu sugere que Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o neto. Ritinha conta sua história com Zeca e Ruy para o policial. Cibele conversa com Ruy. Aurora não permite que Joyce leve Ruyzinho sem o conhecimento de Ritinha. Eugênio pede que Heleninha convença Ritinha a ficar em sua casa, para evitar associações com Bibi. O agiota ameaça Silvana.