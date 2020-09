Malhação: Viva a Diferença

Guto diz a Benê que gosta de estar com ela, que sugere que ele termine seu namoro com Clara. Samantha ajuda Juca com seu vlog. Nestor e Odaiuá conhecem Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta MB sobre Lica. Anderson e Tina combinam de passar um fim de semana juntos. Benê pede conselhos a Tina e Ellen sobre sua relação com Guto. Guto hesita em terminar o namoro com Clara. Lica vê Edgar entrar no carro de uma mulher e pede ajuda a MB. Nestor diz que Deco e Keyla precisam se casar. Marta e Luís viajam, e Lica decide promover uma festa em sua casa.

Flor do Caribe

Cassiano e Duque conseguem fugir, mas são perseguidos pelos capangas de Dom Rafael. Ester e Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura. Hélio encontra Donato e conta ao pai que é assistente da diretoria do Grupo Albuquerque. Alberto não concorda com a análise de Hélio sobre a situação da mina e acaba discutindo com Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no pasto. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo.

Totalmente Demais

Natasha não gosta de ser usada por Arthur para provocar ciúmes em Eliza. Cassandra avisa a Débora que Suely só está interessada no dinheiro delas. Suely propõe a Charles ajudá-lo a seduzir Débora, caso ele contribua para sua aproximação com a filha. Jojô garante aos avós que unirá seus pais novamente. Cassandra impede que Suely entre na Bastille para falar com Débora. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e Natasha no quarto, mas todos acabam presos no cômodo. Sozinhos na sala, Arthur beija Natasha.

A Força do Querer

Eugênio avisa à esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Ruy cai no rio durante a travessia de barco, e Eugênio se desespera. Caio vê Bibi beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Ruy e Zeca são resgatados e instruídos por um índio a tomar cuidado com as águas. Há uma passagem de tempo. Ruy, já adulto, ao lado de Cibele, relembra a história de seu afogamento. D Eugênio anuncia que abandonará a empresa e Eurico fica furioso. Joyce critica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebido com festa pelos moradores de Parazinho e vai atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver Ritinha nadando com os botos.