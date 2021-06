Malhação: Sonhos

Gael e Lobão lutam, e Dandara e Bianca se desesperam. Lobão afirma que conseguirá tudo o que é de Gael. Bianca pergunta por que Gael mandou Duca se afastar dela. Pedro agride Marcelo, e Delma não entende a reação do filho. Duca pede para reatar com Bianca. Gael canta para Dandara, e os dois se beijam. Bianca conversa com Karina sobre Pedro. Gael se esforça para se entender com René e agradar Dandara. Pedro exige que Marcelo conte a verdade para Delma.

A Vida da Gente

Rodrigo e Nanda vão ao colégio de Francisco para dar a notícia sobre a morte de Lui. Laura fica encantada com a ONG, e Lúcio se anima. Cris reclama dos lugares que Ângela indicou para Jonas. Ana escuta Júlia falando para a amiguinha que sua mãe de verdade é Manuela. Ana pede para Iná ficar com Júlia para que ela viaje com Rodrigo. Celina tenta convencer Nanda a não deixar Francisco com o avô. Laudelino fica tenso ao entrar no consultório do terapeuta. Alice descobre que Renato se mudou. Nanda conta para Francisco que ele vai morar com o avô.

Salve-se Quem Puder

Nanico deixa Kyra desolada, ao dizer que ela será a primeira a deixar São Paulo. Júlia desconfia de Rafael. Nanico demite Ermelinda e Zezinho, que decidem continuar a proteger as meninas por conta própria. Rafael conta a Renzo sobre a noite que teve com Júlia. Kyra e Alan pensam a melhor maneira de contar aos filhos do advogado sobre seu namoro. Rafael informa a Renzo que um dos investidores solicitou auditoria da Labrador. Rafael descobre que Júlia é a advogada contratada pelo investidor para fazer a auditoria na Labrador. Mosquito e Queen ficam furiosos ao saber que Alan e Kyra/Cleyde estão namorando. Luna surpreende Téo ao dizer que os dois precisam conversar.

Império

Maria Marta e José Alfredo fazem um pacto. Cristina e Xana elogiam o trabalho de Tuane. Jairo guarda as bolsas que roubou em seu armário. Cora tenta convencer Cristina a ir ao casamento de Maria Clara. Maria Marta recebe uma mensagem de Maurílio. Maria Marta combina de se encontrar com Maurílio. Maria Ísis começa a trabalhar no restaurante de Enrico. José Alfredo concorda que Maria Marta leve Maurílio para o casamento de Maria Clara. Érika exige que Robertão arrume um emprego.