Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 20 de julho de 2020

Malhação: Viva a Diferença Mitsuko se surpreende com Anderson. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris irá à sua casa. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão aborda...