Malhação: Viva a Diferença

Ellen suspeita de quem possa ter tentado prejudicá-la. Bóris questiona Jota sobre o aplicativo do celular. Josefina não deixa Benê ouvir a conversa de Dóris com os professores. Tina e Lica sugerem que Jota assuma a culpa do ocorrido para Dóris. Luís convida Marta para ser a modelo de sua campanha publicitária. Ellen encontra o culpado pela alteração no aplicativo. Benê percebe que está com ciúmes de Guto. Frostbyte encontra o perfil de Deco nas redes sociais. Keyla flagra Ellen, Tina, Lica e Benê discutindo.

Novo Mundo

Anna sofre por causa de Joaquim e decide conversar com Thomas. Diara encontra Wolfgang. Joaquim afirma a Elvira que não ficará com ela. Anna decide se casar com Thomas. Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a Dulcina. Chalaça não fala de Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libério e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Joaquim questiona Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui Nívea a organizar a casa para o seu casamento. Anna aceita conversar com Joaquim.

Totalmente Demais

Germano acusa Rafael pela morte de Sofia, e avisa a Carolina que romperá sua parceria caso o fotógrafo permaneça trabalhando para o concurso. Lili não admite que Rafael seja demitido. Lorena provoca Eliza. Jonatas e Germano conversam, e o dono da Bastille convida o rapaz para trabalhar com ele. Carolina se preocupa com o sucesso de Eliza entre os jornalistas. Fabinho pede Leila em namoro. Eliza é abordada pelo Comendador e acaba o agredindo. Lili comenta com Carolina que talvez tenha se precipitado em elogiar Eliza. Eliza informa a Arthur que desistiu do concurso.

Fina Estampa

Griselda celebra sua conquista com as amigas. Teodora vê Griselda na TV e reage com a notícia. Renê liga para Griselda. Antenor vai até a casa da mãe, que o trata com frieza. Quinzé pensa em Teodora. Antenor leva um fora de Patrícia. Teodora fala para Wallace que tem um plano para conseguir dinheiro. Marcela diz que fará uma reportagem com Tereza Cristina, que permite a presença da jornalista por mais tempo em sua casa. Paulo evita Esther. Vilma ouve Teodora falando com Wallace sobre seu plano contra Quinzé. Guaracy visita Griselda e se surpreende ao encontrar Renê.