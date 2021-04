Malhação: Sonhos

João conta para Duca que Pedro usou o dinheiro de Bianca para gravar seu CD demo. Lincoln tira Jeff à força da Ribalta. Delma e Marcelo tentam tranquilizar Lincoln, que decide mandar Jeff para a casa dos avós. João comenta com Cobra que Duca e Bianca brigaram. Pedro assiste a Karina treinar. Dandara pensa em deixar João morar com René. Bianca ameaça João. Duca decide contar o que descobriu para Karina. Mari afirma para Lincoln, Rute e seus pais que Jeff é o pai do filho que ela está esperando.

A Vida da Gente

Nanda invade o escritório de Jonas e exige que ele financie sua estadia em Londres. Iná e Rodrigo convencem Manuela a fazer uma festa para o aniversário de Júlia. Matias sugere que Cris contrate Lorena para cuidar de seu futuro filho. Sofia reclama da casa de Marcos. Laudelino insinua que Matias está interessado em Lorena. Lorena fica feliz quando Matias a chama para sair. Laudelino e Iná se surpreendem ao ver Rodrigo e Manuela fantasiados para a festa.

Salve-se Quem Puder

Alexia sente ciúmes de Zezinho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda aconselha Luna a não voltar à casa de Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar os primos de Verônica para trabalhar no restaurante, sem saber que a falsa amiga tem planos de vingança. Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Império

Cristina fica atordoada com o conteúdo do álbum de recortes. José Alfredo discute com José Pedro. Elivaldo é transferido para um presídio. Lorraine chantageia Maria Marta. José Alfredo vai para a casa de Maria Isis. Orville é impedido de viajar. José Alfredo percebe o nervosismo de Maria Isis com a chegada dele e finge acreditar no que ela diz. Os agentes de polícia encontram quadros falsificados no armário de Orville. Maria Marta e sua comitiva chegam à mansão do Comendador. Robertão encontra José Alfredo no elevador e Maria Isis se apavora. Enrico convida Maria Clara para jantar. Fernando avisa a Elivaldo que ele pode ficar preso por muito tempo. Enrico manda Vicente preparar o jantar para ele e Maria Clara. Cora tenta encontrar Cristina. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa.