Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira 18 de novembro

Malhação: Toda Forma de Amar Lara pressiona Rita e apresenta as provas da agressão de Rui na audiência. Anjinha treina Tatoo. Beto visita Meg, e Thiago implica com o rapaz. Lígia se incomoda com a argumentação de Lara. Cléber se sente descartado com a proximidade entre Anjinha e Tatoo. Rui anuncia que deseja se unir a Rita no processo de guarda de Nina, e a meni...