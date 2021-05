Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 17 de maio de 2021

Malhação: Sonhos Duca enfrenta Lobão. Dalva exige que Duca se afaste de Nat. Lincoln tenta convencer Gael de que Jeff quer lutar. Nat implora que Gael afaste Bianca dela. Wallace aconselha Jeff a fingir que está aprendendo a lutar, antes de ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e Rico conversam com Santiago, e Pedro reclama com a vocalista de sua banda. Roberta pensa e...