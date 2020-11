Malhação: Viva a Diferença

Kátia pede perdão a K1 e afirma que chamou a polícia para prender Roger. Fio sugere que Benê fale com Anderson para produzir sua nova música. Kátia pede que Dóris ajude K1 a voltar para sua casa. Juca repreende o comportamento competitivo de Ellen e Jota. Roney convida Maria Eduarda para sua apresentação na Balada Paz e Amor, e Josefina se incomoda. K1 se emociona com a homenagem de MB. Tina e Anderson se aproximam, e Samantha percebe. Maria Eduarda e Gabriel chegam para ver a apresentação de Roney e Keyla. K2 provoca Tato, que admira Keyla no palco.

Flor do Caribe

Ester é obrigada a levar Laurinha para a casa de Alberto. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Cassiano expulsa Duque de sua casa e rompe a sociedade entre os dois. Donato se sente culpado pela mágoa de Hélio. Ester fica desesperada ao saber pelo advogado que não pode ajudá-la a retomar a guarda da filha. Lindaura despeja em Alberto toda a sua indignação e ofende Dionísio. Ester volta para a casa de Alberto com Samuca, para ficar com Laurinha. Alberto diz para Ester que não a quer de volta.

Haja Coração

Tancinha enfrenta Afonso para defender Carol. Giovanni diz a Bruna que está apaixonado por Camila. Adriana demite Giba e contrata Apolo. Leozinho impede a aranha de morder Fedora e vira herói. Agilson e Leozinho trocam ameaças. Leozinho avisa a Dinamite que não vai conseguir matar Fedora. Rebeca, Leonora e Dinalda descobrem que Rebeca chegou em casa com Aparício. Teodora flagra Aparício no telefone com Rebeca. Apolo pede desculpa para Tancinha. Carmela nota Felipe na agência e fica interessada. Adônis pede dinheiro para Nair. Adônis e Guto apostam no jóquei, mas perdem. Tancinha e Francesca comemoram a entrevista de emprego de Giovanni. Carmela ameaça Beto e manda ele cumprir o acordo com ela. Felipe reconhece Shirlei no metrô.

A Força do Querer

Bibi desconfia do comportamento de Yuri. Joyce garante a Zu que todos se decepcionarão com Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. Irene invade a sala de Eugênio. Bibi fala para Rubinho que esteve com Sabiá. Caio fica intrigado com a mudança repentina dos bandidos da facção que ameaçava Rubinho. Ivana aceita viajar com Cláudio. Cibele marca um encontro com Amaro na frente de Anita. Eurico manda Nonato ir atrás de Silvana na delegacia. Eugênio decide se encontrar com Irene. Ruy discute com Ritinha por causa de Zeca. Silvana surge com um carro igual ao seu na frente de Eurico, Dita e Nonato.