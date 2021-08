Malhação: Sonhos

Heideguer confronta Lobão, que ameaça o advogado. Bete é recebida pela vizinhança. Wallace termina o namoro com BB. Nat vê o envelope da polícia na mesa de Lobão e desconfia. A Galera da Ribalta volta da viagem. Bianca conta para Karina que terminou com Duca. Jade acredita que Bianca deixará a peça por Duca, mas João avisa que os dois não estão mais namorando. Bete volta ao trabalho. Vicki afirma a Pedro que enquanto estiver na banda seu segredo não será revelado para Karina. Sol avisa que voltou a ser vocalista da Galera da Ribalta.

Nos Tempos do Imperador

Pedro conta a Isabel que conheceu Luísa na infância. Dominique recebe um presente de Pedro, e Eugênio se irrita. Tonico exige que Nélio descubra um ponto fraco de Floriano. Olu aconselha Samuel. Justina nota quando Eugênio se aproxima de Pilar. Caxias alerta Pedro para a possibilidade de uma guerra contra o Paraguai. Tonico conhece Jerusa. Licurgo garante que não demolirão sua taberna. Pedro visita Luísa, e se surpreende ao encontrar Thereza na companhia da condessa.

Pega-Pega

Eric diz a Luiza que Pedrinho é capaz de tudo para afastar os dois. Júlio acredita que, enquanto estiver com o dinheiro roubado, não pode ter um relacionamento com Antônia. Sabine exige que Cristóvão se afaste de Dom e ameaça demitir Cristóvão. Cíntia revela a Nelito que Júlio não está interessado nela. Luiza pede a Rúbia que continue se encontrando com Pedrinho. Dom não entende a frieza de Cristóvão quando o chama para pescar. Marieta diz a Sandra Helena que deixará sua fortuna para ela. Luiza vê Eric jantando com Ulla.

Império

Cora pensa em abrir o caixão de José Alfredo. José Alfredo se lembra dos pedidos que fez a Josué. Cora dorme no cemitério. Salvador ouve Orville vender seus quadros e decide fugir. Maurílio consegue um advogado para Danielle. Orville procura Salvador. Maria Marta decide casar Amanda e José Pedro. Maria Marta liga para Ísis. Magnólia afirma que não ajudará a filha. Helena consola Maria Marta. Maria Marta chora pensando em José Alfredo. Enrico leva um fora de Maria Clara. Beatriz não aceita que Enrico seja o culpado pela sabotagem ao restaurante. Cláudio liga para Leonardo. Vicente se preocupa com Maria Ísis. Josué atropela Salvador a caminho do cemitério.